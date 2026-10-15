Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για την υπόθεση που έχει προκύψει στην ομάδα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τόνισε πως πάνω απ’ όλους είναι η ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός υποστήριξε επίσης πως αυτό που μετράει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana για την 6η αγωνιστική της Euroleague, ενώ υπογράμμισε πως οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από τον ίδιο, αλλά από τη διοίκηση.

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