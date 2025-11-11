Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ την Τετάρτη (12/11, 21:15) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά στη media day για τη φυσική ένταση που θα έχει το παιχνίδι, την κατάσταση του Κίναν Έβανς και την εξέλιξη του Μόουζες Ράιτ.

«Σίγουρα να περιμένετε ένα παιχνίδι που θα πάει σε πολλές επαφές, θα έχει physicality. Έτσι θα είναι το παιχνίδι γιατί έτσι επιβάλλει να παίξεις η Ζάλγκιρις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτό, θα έχεις πρόβλημα», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Για τον Κίναν Έβανς και την απουσία του Φρανκ Νιλικίνα, τόνισε: «Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πιο προοδευτικά θέλαμε να παίξει με τον Προμηθέα και την επόμενη εβδομάδα στη EuroLeague. Όμως ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός, οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Ανάλογα με το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Νιώθει χαρούμενος από το ντεμπούτο του, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας».

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Ζάλγκιρις: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παρκέ 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει πολύ καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε με την εξέλιξή του, είναι ο βασικός σέντερ και δεν μπορούσε να το βρει αυτό σε εμάς πέρσι λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας».

Τέλος, μιλώντας για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, σημείωσε: «Έχει μεγάλη επίδραση. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με ταχύτητα και αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συνεπής στο πλάνο σου, ακόμη κι αν βρει ρυθμό και σκοράρει. Προφανώς έχει σημαντική επιρροή στις μεγάλες νίκες που έχει κάνει η Ζάλγκιρις».

Χωρίς Νιλικίνα, αλλά με Έβανς ο Ολυμπιακός

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αυριανή (12/11, 21:15) αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους. Το πρόβλημα του 27χρονου γκαρντ δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε στη Media Day της Τρίτης (11/11) πως ο παίκτης θα προφυλαχθεί και δεν θα αγωνιστεί.

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς θα βρίσκεται στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον τεχνικό του Ολυμπιακού να τον υπολογίζει κανονικά, εφόσον απουσιάζει ο Γάλλος γκαρντ.

Aλ. Παπαδόπουλος