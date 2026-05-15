Για τις συνθήκες που επικρατούν εν όψει του Final Four, αλλά και για ζητήματα διαχείρισης στο ρόστερ του Ολυμπιακού, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του λίγο πριν τη μεγάλη πρόκληση.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε αρχικά στην ποιότητα και την πληρότητα του ρόστερ του Ολυμπιακού, τονίζοντας όμως πως η πολυτέλεια επιλογών φέρνει και δυσκολίες στη διαχείριση, καθώς όταν υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίχτες μαζί θα πρέπει να βάζουν το εγώ τους πιο πίσω.

