Λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 94-77 επί της ΑΕΚ στο Game 1 των ημιτελικών της Basket League, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις, δίνοντας μήνυμα βελτίωσης εν όψει του Game 2 (30/5, 17:15).

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο προπονητής του Ολυμπιακού χαρακτήρισε αναμενόμενα μέτρια την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, αποδίδοντάς τη στην απόλυτα δικαιολογημένη γιορτινή διάθεση και τη μεγάλη χαρά που επικρατούσε στον οργανισμό μέχρι και πριν από δύο βράδια, γεγονός που δυσκόλευε τη συγκέντρωση των παικτών.

