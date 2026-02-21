Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό με 79-68, όντας σε κακή μέρα καθώς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει των ρυθμό που επέβαλλαν οι πράσινοι.

