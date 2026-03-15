Στην ένταση που επικράτησε στο κλειστό της Γλυφάδας, στο επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και στη δική του στιγμή έντασης, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 79-71 επί του Πανιωνίου, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως τέτοια περιστατικά επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στο ίδιο γήπεδο, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της νίκης σε μία απαιτητική περίοδο για την ομάδα του.

