Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη συνέντεξη Τυππου, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 σκορ, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του ενδιαφέρθηκε για τον Τζάρεντ Μπάτλερ, που κατέληξε στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, εξηγώντας τι συνέβη με την περίπτωσή του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα για τη νίκη. Εκτεθήκαμε στην τέταρτη περίοδο. Ήμασταν μπροστά με 12 πόντους και έπρεπε απλά να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε βιαστικοί στις αποφάσεις μας και στα σουτ που παίρνουμε. Έπρεπε να έχουμε υπομονή για να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και όχι να εκτελούμε στα πρώτα 6″, 8″ ή 10” της επίθεσης.

Δεν το κάναμε αυτό και δώσαμε στον Ερυθρό Αστέρα την αυτοπεποίθηση να επιστρέψει στο ματς, μέσα από κλεψίματα, ριμπάουντ και καλούς διαδρόμους για transition. Τελικά έγινε ένα κλειστό παιχνίδι, αλλά έπρεπε να είμαστε πιο σταθεροί στην τέταρτη περίοδο. Βασικά με τον τρόπο που εκτελούσαμε στην επίθεση, δώσαμε στον αντίπαλο πολλές ευκαιρίες για να χτυπήσει στον αιφνιδιασμό. Συγχαρητήρια. Θα μάθουμε από αυτό το παιχνίδι και θα γίνουμε καλύτεροι.

Ο Ερυθρός Αστέρας φέτος είναι πιο αθλητική, πιο γρήγορη και πιο εκρηκτική ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ. Και από τη στιγμή που κερδίζουν συνέχεια εδώ, πάνε και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με αυτοπεποίθηση. Ελέγχουν τα παιχνίδια με τους καλούς τους πόιντ γκαρντ, που έχουν και iso παιχνίδι. Είναι όμως πολύ νωρίς ακόμα. Βρισκόμαστε στο 32%-33% των αγώνων της κανονικής διάρκειας και θα μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τις ομάδες μετά το πέρας του πρώτου γύρου. Θα δούμε. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια σκληρή ομάδα. Αυτό φαίνεται και από τη βαθμολογία.

Ναι, μας ενδιέφερε ο Μπάτλερ και του προσφέραμε συμβόλαιο. Δεν ζήτησε να είναι στην αρχική πεντάδα ή οτιδήποτε. Δεν μιλήσαμε με το ίδιο το παιδί ποτέ. Ο μάνατζέρ του προτίμησε να τον φέρει στον Ερυθρό Αστέρα γιατί δεν έχουν τόσους παίκτες στην περιφέρεια, όσους εμείς. Αλλά βλέπετε ότι τώρα έχουμε μόνο έναν πόιντ γκαρντ, γιατί τραυματίστηκε ξανά ο Έβανς, ο Νιλικίνα είναι εκτός, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.

Ναι είμαστε στην αγορά, αλλά είναι πάντα δύσκολο να βρεις έναν παίκτες για αυτό το επίπεδο, που θα μπορούν να έρθουν σε μια ανταγωνιστική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που παλεύει για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αν δεν ξέρει τι σημαίνει EuroLeague. Όμως βρισκόμαστε σε αναζήτηση.

Χαίρομαι για τον Μιλουτίνοβ. Ξεκινάει σε πολλά ματς. Όλοι γνωρίζουν πόσο καλός ριμπάουντερ είναι. Σουτάρει με υψηλά ποσοστά. Προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας. Μας λείπουν αρκετά γκαρντ και οι ψηλοί εξαρτώνται πάντα από τους γκαρντ, από τις πάσες που τους δίνουν. Μας λείπει playmaking αφού έχουμε μόνο τον Γουόκαπ. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Μέσα σε πέντε μέρες παίζουμε πέντε ματς, συνεχόμενα παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Νίκολα, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε παίκτη -αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία- με βάση το τι κάνει η ομάδα. Τα ατομικά στατιστικά δεν μετρούν για μένα. Αν η ομάδα είναι επιτυχημένη, τότε κάθε παίκτης είναι επιτυχημένος.

Ναι είναι η ιδιαίτερη η σχέση ανάμεσα στα δύο κλαμπ, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είδα κάτι θετικό στην ατμόσφαιρα για εμάς. Κι αυτό είναι φυσιολογικό. Η ατμόσφαιρα ήταν καυτή και ο κόσμος πολύ υποστηρικτικός προς τον Ερυθρό Αστέρα. Προς το τέλος της αναμέτρησης υπήρξαν κάποια κοινά συνθήματα για τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό, όμως για εμάς ήταν πάνω-κάτω όπως για κάθε άλλη ομάδα που παίζει εδώ».