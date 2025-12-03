Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (4/12, 21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, αναφέρθηκε στη μεταγραφολογία, τονίζοντας ότι τον έχει κουράσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός των Πειραιωτών:

Για την ενίσχυση της ομάδας: «Έχει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Νιώθω άσχημα. Δεν μπορώ να ρωτάμε συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στο μπάσκετ είναι ποιον θα πάρει Ολυμπιακός. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με το θέμα και έχουμε και τα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμο για μας. Πρωτάθλημα ελληνικό, Εuroleague και ούτω καθεξής. Είναι κουραστικό πραγματικά. Επηρεάζονται όλοι, γιατί όλοι διαβάζουν. Ό,τι εκπομπή γίνεται στα μεγάλα sites, ζωντανή, μπασκετική ασχολούνται, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προφανώς σε κάτι που είναι ενοχλητικό και για τους παίκτες της ομάδας μας και για όλους εμάς. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».

Για το παιχνίδι απέναντι στη Φενέρ: «Περιμένουμε ένα πολύ απαιτητικό ματς. Η Φενέρ έχει πέντε συνεχόμενες νίκες, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιστρέφουν παίκτες από τραυματισμούς. Φέτος παίζουν περισσότερο σε καταστάσεις iso και σουτάρουν εξαιρετικά. Ερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι, όπου μέχρι το 25′ ήμασταν ανταγωνιστικοί αλλά μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές, λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε λοιπόν αυτό που έπρεπε να κάνουμε και αύριο Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας για να μην επαναληφθεί αυτό. Αύριο πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι».

Για την προετοιμασία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει: «Κοιτάξτε σημαντικό είναι, αλλά αυτό συνέβη για όλες τις ομάδες, οπότε δεν είναι ότι παίρνεις κάποιο αβαντάζ από αυτό. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε και κάποια θέματα. Ο Φουρνιέ ανέβασε πυρετό σήμερα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Δεν θα κάνει προπόνηση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για αύριο. Ο ΜακΚίσικ είναι έξω και επανέρχεται ο Νιλικίνα έχουμε όμως παίκτες, έχουμε ρόστερ, να παίξουμε το παιχνίδι και να ανταγωνιστούμε και να κερδίσουμε».

Για το αν θα ήθελε λιγότερα παιχνίδια στην Euroleague: «Θα ήθελα να έχουμε λιγότερα παιχνίδια. Γιατί θα θέλαμε περισσότερες προπονήσεις. Τα λιγότερα παιχνίδια θα θέλανε και μικρότερο ρόστερ. Τα πολλά παιχνίδια θέλουν μεγαλύτερα ρόστερ. Το μεγαλύτερο ρόστερ έχει καλά και άσχημα. Πάντα είναι έτσι. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις.

Όποτε καλούμαι να πω τις θέσεις μου, δηλαδή το καλοκαίρι στα meeting των προπονητών της Ευρωλίγκας που γίνονται στη Βαρκελώνη, τις λέω όπως και οι άλλοι προπονητές. Αυτή τη στιγμή, να ανακυκλώνουμε συζητήσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει και τι δεν θα μπορούσε να γίνει είναι λάθος. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα και παίζουν όλοι με τις ίδιες συνθήκες».