Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε μία εντυπωσιακή αναμέτρηση (87-82), διευρύνοντας το σερί νικών του κόντρα στους πράσινους στο 10-0.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι «αιωνίων», στάθηκε στο ταλέντο των παικτών του, το οποίο ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, ενώ αφιέρωσε τη νίκη στους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για τη νίκη του Ολυμπιακού: «Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, είχαμε την παγίδα στον Ντόρσεϊ, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού».

Για το τέταρτο δεκάλεπτο: «Είμαι ευγνώμων για τους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».