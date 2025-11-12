Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του, μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις Κάουνας με 95-78 σκορ, επισήμανε ότι ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς μοιάζει σοβαρός.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Σκοράραμε 95 πόντους κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Καλή βραδιά επιθετικά για εμάς. Πήγαμε καλά και αμυντικά, αν αφαιρέσουμε τις δεύτερες ευκαιρίες που δώσαμε, που ήταν πολλές.

Καταφέραμε να κερδίσουμε την πρώτη ομάδα της Ευρωλίγκας. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για εμάς και πρέπει να την απολαύσουμε με κάποιο τρόπο γιατί σε δύο μέρες έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς.

Δεν έχω νέα για τον Έβανς. Μοιάζει με σοβαρό τραυματισμό. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε μετά από 1-2 μέρες όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής».