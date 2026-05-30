Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το Game 2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στην Ένωση και έστειλε μήνυμα βελτίωσης πριν από την έναρξη των τελικών με τον Παναθηναϊκό (3/6, 21:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός απέφυγε ένα τρίτο παιχνίδι που θα επιβάρυνε το πρόγραμμα της ομάδας, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση των παικτών του σοβαρή και ελεγχόμενη, σημειώνοντας ότι η διαφορά ασφαλείας χτίστηκε όταν η ομάδα ανέβασε την ταχύτητά της σε άμυνα και επίθεση, επιτρέποντάς του παράλληλα να ανοίξει το rotation.

