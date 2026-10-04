Λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Ελληνικού Πρωταθλήματος με 78-68 επί του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε τον απολογισμό του αγώνα, στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά το παιχνίδι, όπου παραδέχτηκε ότι μετά από ένα συνεχόμενο πρόγραμμα αγώνων, το αυριανό ρεπό της ομάδας του μοιάζει περισσότερο με διακοπές. Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι είναι πάντα πολύ δύσκολο για μία ομάδα να παίξει σε ένα γήπεδο όπως το Ιβανώφειο, που είναι εξαιρετικά μικρό και χαρακτηρίζεται από «καυτή» ατμόσφαιρα.

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