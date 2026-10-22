Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας την ανάγκη να επικρατήσει η νομιμότητα και να μην υπάρχουν σκιές.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της media day ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague, κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη να υπάρξει πλήρης διαλεύκανσή της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr