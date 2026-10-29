Η αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Αθήνα, μετά τη νίκη επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, όμως χρόνο ξεκούρασης δεν έχει.

Ακολουθεί την Παρασκευή (30/10, 21:15, Novasports Prime) η αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει να δει την κατάσταση των τραυματιών Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, αλλά και του νεοαποκτηθέντα Κόντσαρ. Στον αντίποδα, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης δεν υπολογίζει στον Μοντέρο, όπως φυσικά και τον τιμωρημένο Ντόρσεϊ.

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