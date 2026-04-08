Με προορισμό τη Σόφια αναχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30, Novasports 4HD) για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Euroleague με στόχο να εξασφαλίσει την πρωτιά στη regular season.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που μίλησε για το ματς της Βουλγαρίας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεχάσει τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, καθώς ακολουθεί μια κρίσιμη αναμέτρηση,

Επίσης, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε ότι «παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία».

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε» είπε αρχικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού και συνέχισε: «Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς».

Στη συνέχεια, ο προπονητής των Πειραιωτών τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τις επιδόσεις κάποιου αθλητή του, λέγοντας: «Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοφ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Euroleague και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές. Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί, όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα. Ο Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ) το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ’ όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό».

Από πλευράς των παικτών του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος υπογράμμισε ότι «θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται». Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» επισήμανε: «Σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για να κερδίσουμε. Δεν κοιτάζουμε πρώτη, δεύτερη θέση. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν είναι η πρώτη θέση, θα είναι η πρώτη θέση. Αν είναι η δεύτερη θέση, θα είναι η δεύτερη θέση. Όπου καταλήξουμε. Θα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε, απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, αδιαμφισβήτητα. Εμείς θα έχουμε κόσμο στο πλευρό μας, από όσο γνωρίζουμε. Κι όλοι μαζί, να παλέψουμε για τη νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα να έχει παίκτες που έχουν τέτοιες βραδιές και ο Ντόρσεϊ είχε πολλές τέτοιες φέτος. Είναι μεγάλο συν για εμάς, μεγάλο συν για την ομάδα. Βοηθάει στο να έρχονται τα θετικά αποτελέσματα, όπως και άλλα παιδιά. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες βραδιές στα μεγάλα παιχνίδια. Η συμβολή του Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ) στην ομάδα είναι τεράστια. Ίσως και ο ίδιος να έχει ένα έξτρα κίνητρο που θα παίξει στη χώρα του, μπροστά στους ανθρώπους του. Ευελπιστούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά κι ότι θα έχει άλλο ένα βράδυ από αυτά που μας έχει συνηθίσει».

Ερωτηθείς για το αν περίμενε ότι θα γίνει ο τρίτος σε συμμετοχές παίκτης στη Euroleague, ο διεθνής φόργουορντ απάντησε: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το τι έχω καταφέρει σαν προσωπικό στόχο, να βρίσκομαι τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι μια ανταμοιβή των κόπων μου και συνεχίζω. Αλλά αυτά είναι ατομικά, που τα βλέπεις σε δεύτερο χρόνο. Το πρώτο είναι να κερδίζει η ομάδα και να προχωράμε όλοι μαζί».