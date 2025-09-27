Αν και έμεινε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, την κατάκτηση δηλαδή του 4ου διαδοχικού Super Cup από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν μπορούσε να μην σχολιάσει το γεγονός πως οι παίκτες του επέτρεψαν στον Προμηθέα να μειώσει στους -4 πόντους στα τελευταία λεπτά του τελικού στη Ρόδο.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε ειδικά στον πρώτο σκόρερ και MVP του τελικού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, τονίζοντας πως ο Ντόρσεϊ και ο Ουόκαπ είναι σαν προσθήκες για την ομάδα του Πειραιά αυτή τη σεζόν.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας στη Ρόδο:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Πετύχαμε τον στόχο και φεύγουμε ευχαριστημένοι. Πάντα έχουμε σεβασμό για τους αντιπάλους, τον είχαμε αντιμετωπίσει και σε φιλικό τον Προμηθέα. Στους 20 πόντους δώσαμε πολλές φορές την μπάλα στα χέρια τους, σταματούσαμε να εκτελούμε. Ο Προμηθέας πήρε αυτοπεποίθηση, σκόραρε πολλούς πόντους στο δεύτερο μέρος και αυτό είναι αδικαιολόγητο. Έπρεπε να έχουμε υπομονή και να αμυνθούμε καλύτερα. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά του, συγχαρητήρια στην ομάδα μας και στους φιλάθλους που ήρθαν για να μας συμπαρασταθούν».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για τον πρώτο σκόρερ και MVP του 6ου Super Cup, Tάιλερ Ντόρσεϊ:

«Στην προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Ντόρσεϊ έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Ένιωθε πολύ καλά και νιώθαμε κι εμείς πολύ καλά με εκείνον. Πέρυσι υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι που δεν τον άφησαν να δείξει το ταλέντο του. Αγαπάει το μπάσκετ, προπονείται σκληρά. Μας βοήθησε, βοήθησε και την Εθνική, είναι σε ένα περιβάλλον που ένας καλός σκόρερ μπορεί να αναδειχθεί. Χειρίζεται τη μπάλα καλά, είναι αλτρουιστής, αρχίζει και παίζει περισσότερο με τους άλλους και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας».

Εν συνεχεία, ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στον Ουόκαπ, ενώ αποκάλυψε πως ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τα μας με την Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε αυτήν την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague: «Κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, η κατάσταση των παικτών σωματικά και πνευματικά. Αυτός και ο Ουόκαπ είναι σαν προσθήκες για την ομάδα μας. Να εντάξουμε τους νέους, τον ΜακΚίσικ που δεν θα έρθει στην Ισπανία εξαιτίας ενός προβλήματος στους προσαγωγούς. Θα είμαστε σοβαρή ομάδα, θα μειώσουμε τις αυξομειώσεις στην απόδοσή μας και σιγά-σιγά θα γίνουμε αυτοί που θέλουμε».