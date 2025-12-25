Με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη, μετά από αυτήν επί της ουραγού Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, αναχώρησε για την Μπολόνια, ο Ολυμπιακός το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

Αντίπαλος της ομάδας του Πειραιά την Παρασκευή (26/12, 21:30) η Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 18ης και προτελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Ντεμπούτο στο εν λόγω ματς αναμένεται να πραγματοποιήσει στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις. «Έχει μεγάλη προσαρμογή στην τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο,» σχολίασε ο Μπαρτζώκας για τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ.

Λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ιταλία, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε σχετικά με την αναμέτρηση και τις δυσκολίες που αυτή παρουσιάζει.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το παιχνίδι ανήμερα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων ανέφερε: «Δεν διαπιστώνω κάποια αδιαφορία ή κάποια πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εντελώς συνειδητοποιημένοι. Οι παίκτες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο είναι πρωταθλητές πρώτα στο μυαλό και μετά σε όλα τα άλλα. Είναι σίγουρα μια ημέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειές τους, όμως η δουλειά είναι αυτή και πρέπει να τη χαρούμε».

Στη συνέχεια ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε σχετικά με το ποια θα είναι τα «κλειδιά» που θα φέρουν τη νίκη: «Να παίξουμε όλοι σε καλό επίπεδο. Γενικά έχουμε μεγάλη βελτίωση. Στα τελευταία τέσσερα ματς σκοράρουμε 101 πόντους έχουμε πολλές περισσότερες ασίστ και δημιουργώντας πολλά περισσότερα spot up σουτ και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και στην επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα και δεν πάμε σε προσπάθειες που δεν πρέπει να πάμε, νομίζω ότι θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε».

Αναφορικά με το πόσο κομβική θα είναι η ενδεχόμενη νίκη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Θα έλεγα ότι είναι νωρίς, αλλά σε κάθε πέριπτωση, κάθε νίκη είναι πολύ σημαντική και δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε αυτό. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι δίνει 2 πόντους. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου γύρου είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι αυτή: Ένα παιχνίδι τη φορά. Να δούμε αυτό που είναι μπροστά μας, που είναι πολύ δύσκολο και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα».

Τέλος, όσον αφορά στον Μόντε Μόρις που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Euroleague και το επίπεδο της ετοιμότητάς του, επισήμανε: «Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή στην τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο».