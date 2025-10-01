Ο Ολυμπιακός κατάφερε να μπει με το… δεξί στη Euroleague, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Μπασκόνια, με κατοστάρα (102-96), σε ένα ματς που έπαιξε ουσιαστικά με έναν πόιντ γκαρντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν από τη Βιτόρια στη Μαδρίτη, καθώς την Πέμπτη (2/10, 21:45) θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 74-68 από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προέβη στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από τους αγώνες του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντας «πολύ δύσκολο παιχνίδι» αυτό απέναντι στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη γρήγορη ενσωμάτωση του Φρανκ Νιλικίνα στην ομάδα, τονίζοντας πάντως ότι το ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας εν όψει του αγώνα με τη Ρεάλ:

«Δεν μπορούμε να κρατάμε ό,τι μας συμφέρει. Η διαδικασία βελτίωσης μίας ομάδας περνά από πολλά στάδια. Πολλές φορές παίρνεις μαθήματα μέσω των ηττών. Πιστεύω ότι είχαμε καλή εκτέλεση. Το γεγονός ότι είχαμε 20 επιθετικά ριμπάουντ είναι κάτι στο οποίο δίνουμε έμφαση φέτος. Είχαμε υπομονή να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα. Δεν αμυνθήκαμε καλά στο transition.

Ελπίζουμε στους τομείς που δεν πήγαμε καλά να δούμε βελτίωση. Το προηγούμενο αποτέλεσμα παίζει ρόλο στο επόμενο συχνά. Η Ρεάλ έχει ταλέντο, καινούρια προπονητική φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι έμπειρη ομάδα, που ξέρει να κερδίζει. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει σκέψη χρησιμοποίησης του Νιλικίνα στην ομάδα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού απάντησε: «Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές ότι εμείς με τον τρόπο που παίζουμε απαιτείται κάποιος να κάνει κάποιες προπονήσεις.

Παρότι ο Φρανκ μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο πόσο άμεσα μπήκε στο πνεύμα. Το κάνει στις προπονήσεις, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στο να μπει την ερχόμενη Κυριακή με το Μαρούσι και ακολούθως να παίξει με την Ντουμπάι».

Για την εξαιρετική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και στο ματς με την Μπασκόνια, ο κόουτς των Πειραιωτών σχολίασε: «Είχα πει ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική περίπτωση φέτος. Έπαιξε πολύ καλά με την εθνική ομάδα. Δουλεύει φοβερά.

Ακόμη και την Κυριακή που γυρίσαμε πολύ αργά από τη Ρόδο, ενώ είχαμε ρεπό, εκείνος πήγε και σούταρε. Εγώ δεν έχω παρά να το επιβραβεύσω. Δείχνει ότι θέλει να παίξει με το σύνολο. Θέλω να προσθέσω και τον Ουόκαπ. Όσο έπαιζε, έπαιζε χωρίς να κάνει φουλ προπόνηση. Ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς τους παίκτες».

Για να προσθέσει για τον Τόμας Ουόκαπ: «Ο Τόμας ό,τι κάνει το κάνει για να νικήσει η ομάδα. Έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη μου».