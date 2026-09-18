Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι ακόμα δεν είναι σε πλήρη ετοιμότητα και μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας, ανέλυσε το παιχνίδι και τόνισε:

«Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είναι σαν να παίζαμε playoffs με μεγάλο πάθος και από τις δύο ομάδες. Η Φενέρ έπαιξε πολύ καλά, σούταρε πολύ καλά από το τρίποντο και οι παίκτες της σε κατάσταση iso είναι πολύ καλοί.

Ίσως προσεγγίσαμε λανθασμένα το παιχνίδι και αμυντικά είχαμε μερικές παύσεις. Η επίθεσή μας μας έδωσε αυτοπεποίθηση καθώς βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος, είναι θέμα καθημερινής δουλειάς. Πάντα οι προπονητές χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Οι παίκτες με 10 προπονήσεις θέλουν να βγουν να παίξουν, αλλά το πάθος είναι κάτι πολύ σημαντικό από αυτούς».