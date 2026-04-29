Λίγο μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού με 91-70 επί της Μονακό για το Game 1 των play-offs της Euroleague, o Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι η σειρά έχει πολύ δρόμο ακόμα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού απέδωσε την αποψινή νίκη στην αμυντική προσήλωση της ομάδας και στον αποτελεσματικό περιορισμό των ποιοτικών γκαρντ της Μονακό (Τζέιμς, Οκόμπο, Στράζελ).

Παρά τη μεγάλη διαφορά, ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για πνευματική ηρεμία και έλεγχο των συναισθημάτων, τονίζοντας ότι το επόμενο παιχνίδι θα είναι σαφώς δυσκολότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Euroleague #Γιώργος Μπαρτζώκας #Μονακό #Ολυμπιακός