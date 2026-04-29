Λίγο μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού με 91-70 επί της Μονακό για το Game 1 των play-offs της Euroleague, o Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι η σειρά έχει πολύ δρόμο ακόμα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού απέδωσε την αποψινή νίκη στην αμυντική προσήλωση της ομάδας και στον αποτελεσματικό περιορισμό των ποιοτικών γκαρντ της Μονακό (Τζέιμς, Οκόμπο, Στράζελ).

Παρά τη μεγάλη διαφορά, ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για πνευματική ηρεμία και έλεγχο των συναισθημάτων, τονίζοντας ότι το επόμενο παιχνίδι θα είναι σαφώς δυσκολότερο.

