«Τόσο καιρό με ρωτούσατε για κοντό, τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για ψηλό;» ήταν η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε σχετική ερώτηση για προσθήκη ενός σέντερ μετά την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις.

O τεχνικός του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη, ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπαρτσελόνα, εξήγησε πως αναζητούσε «έναν floor general» και τον βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού NBAer.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτης που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες. Χρειαζόμασταν έναν ακόμη παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης ψηλού αντέδρασε. «Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για κοντό, τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για ψηλό;», απάντησε.

Όσο για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είπε: «Πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (σ.σ. Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο post, σε “mismatch”. Πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν τη Euroleague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Για την κατάσταση της ομάδας του μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και την απουσία του Τάισον Ουόρντ τόνισε: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Ουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».

Σχετικά με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας της Μπαρτσελόνα ανέφερε: «Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες».