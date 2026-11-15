Μεγάλη ένταση ξέσπασε στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου μεταξύ του πάγκου του Ολυμπιακού και της τριάδας διαιτητών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική και να παίρνει το δρόμο για τα αποδυτήρια.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποβλήθηκε λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου στη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, που ολοκληρώθηκε με τους κιτρινόμαυρους να παίρνουν σπουδαία νίκη με 100-78.

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