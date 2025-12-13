Απογοητευμένος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας με την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να στέκεται στην κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας του μετά την ήττα με 98-85 στη Βαρκελώνη.

Μιλώντας στο flash interview ο Έλληνας κόουτς ανέφερε: «Σε όλο το παιχνίδι υστερούσαμε αμυντικά και ήμασταν κάτω από το επίπεδό μας. Δεν ήταν ένας ή δύο παίκτες, αλλά όλη η ομάδα δεν πήγε καλά.

Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλαίμπερν αν βρουν ρυθμό και εμπιστοσύνη μπορούν να σε κερδίσουν. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στην άμυνα».