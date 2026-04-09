Ευχαριστημένος με τη νοοτροπία των παικτών έμεινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ματς της Σόφιας, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ και βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης της EuroLeague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως οι παίκτες του ήταν συγκεντρωμένοι σε κάθε κατοχή και βελτιώθηκαν αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο.

«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειαζόταν συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Η άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη. Μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς απέναντι σε μία Χάποελ με καλούς χειριστές και εκτελεστές. Πολλά έπαιξαν ρόλο. Ο Φαλ με τα τιπ και τις δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Τα εύσημα στη νοοτροπία των παικτών, την εκτιμάω πολύ», είπε.