Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στον «αέρα» εκπομπής πριν από τον αυριανό τελικό του Final Four με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00), ξεδιπλώνοντας τα πλάνα του και το σκεπτικό του πριν από το παιχνίδι της χρονιάς.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια στον τελικό της Euroleague, όπου θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, με τον προπονητή των ερυθρόλευκων να χαρακτηρίζει σε δηλώσεις του τη συμμετοχή στον τελικό ως μία ανεκτίμητη στιγμή, απορρίπτοντας παράλληλα, τη συζήτηση περί φαβορί και σημειώνοντας ότι οι ελλείψεις της Ρεάλ της αφαιρούν το άγχος, κάνοντάς την ακόμη πιο επικίνδυνη.

