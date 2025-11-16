Μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στην Πάτρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης στα γκαρντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τονίζοντας ότι «Ζητάμε παίκτη επιπέδου play offs Euroleague, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι κερδισμένο, ούτε καν στο πρωτάθλημα. Είμαι αντίθετος. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίξεις καλά, να παλέψεις. Κάναμε 22 λάθη, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ήρθε πολύς κόσμος να μας δει και αυτά τα λάθη πρέπει να μας απασχολήσουν. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναβάλουμε σε μια πιο σταθερή βάση.

Το γεγονός ότι έπρεπε να παίξει ελάχιστα ο Ουόκαπ, επειδή είχαμε τέσσερα ματς με δύο ταξίδια, είναι θέμα κόπωσης. Σωματικής και πνευματικής. Ο Σέιμπεν Λι έκανε καλή δουλειά, λείπουν Νιλικίνα και Έβανς, οπότε αυτό δημιουργεί κάποιες διαφορετικές καταστάσεις. Γενικά, το να παίξουμε πιο απλά … Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις, παίζοντας απλά.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ψάχνουμε την αγορά, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ζητάς να πάρεις έναν απλό παίκτη, ζητάς έναν παίκτη για επίπεδο play offs Euroleague. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να έχει ταχύτητα, σκληράδα, πνευματική ικανότητα. Θέλουμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, δεν υπάρχουν 15 λύσεις. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, ανεξάρτητα από το που θα βρίσκεται».

