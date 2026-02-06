Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, μετά την ήττα από την Ντουμπάι, και διέλυσε το βράδυ της Παρασκευής με 109-77 τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, εξήρε τη συγκέντρωση και την ενότητα που έδειξαν οι παίκτες του.

Μάλιστα, επισήμανε ότι στη φετινή διοργάνωση ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Παρτίζαν, η οποία την Πέμπτη επιβλήθηκε άνετα στη Βελιγράδι του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας κοουτς:

«Μπορεί να μοιάζει εύκολο, αλλά στην Ευρωλίγκα κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Ήταν μια πολύ καλή βραδιά για εμάς, για τον κόσμο και για τους παίκτες. Έμειναν ενωμένοι, έπαιξαν με συγκέντρωση και κυριάρχησαν στο παρκέ. Έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να διαχειρίζονται τέτοιες αναμετρήσεις. Δεν είναι ποτέ απλό να παίζεις απέναντι στις ομάδες του Ιβάνοβιτς, όμως απόψε δείξαμε ότι είμαστε πραγματικά σκληροί.

Ο μόνος στόχος που μπορούμε να θέσουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς. Στη φετινή Ευρωλίγκα ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Η Παρτίζαν θεωρητικά δεν είχε καμία πιθανότητα, αλλά είδατε πώς έπαιξε. Θα υποφέρουμε μέχρι το τέλος, θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ».