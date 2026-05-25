Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του έπειτα από τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four του 2026, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει δηλώσεις μετά την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου στην καριέρα του.

Στις δηλώσεις του μετά τον τελικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε με έμφαση ότι ο Ολυμπιακός άξιζε απόλυτα την κατάκτηση της Euroleague, καθώς η επιτυχία αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής και σταθερής πορείας σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν, των playoffs και του Final Four.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr