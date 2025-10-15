Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχτηκε πως το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού δεν έχει προλάβει να προσεγγίσει το παιχνίδι της επόμενης αντιπάλου, Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για το Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε απέναντι στην Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Τρίτης (14/10), όπου έχασε με 82-78 στις λεπτομέρειες.

Το τζάμπολ απέναντι στους Ισραηλινούς, στο «Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ», για την 5η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (16/10, 22:00, Novasports Prime), με τον Ολυμπιακό να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και ν’ αυξήσει το ρεκόρ του σε 3-2.

«Το Ευρωμπάσκετ ήταν αργά και ξαφνικά όλοι οι προπονητές στη Euroleague πρέπει να δείξουν ένα έργο που είναι ανέφικτο να φανεί, θέλει κάποιο χρόνο. Ακόμη κι αν κερδίζαμε χθες στη μια κατοχή το ίδιο θα έλεγα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και πρέπει να την ξεπεράσουμε,» εξήγησε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Αναφορικά στους δύο πρώτους ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την αισιοδοξία πως θα είναι στη διάθεσή του απέναντι στον Πανιώνιο, για την GBL.

Αναλυτικά o τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε πριν από το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Πρέπει να ξεκινήσουμε να το προσεγγίζουμε γιατί δεν προλάβαμε ακόμη. Οι συνεργάτες μου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα δείξουμε ένα VIDEO το βράδυ και άλλο ένα αύριο και με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε απέναντι σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της, με καλούς σκόρερ και πολύ δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμη και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Για την κούραση: «Έχουμε ένα επιτελείο ανθρώπων, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, γυμναστές και βέβαια όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι επαγγελματίες στο πώς τρέφονται και ξεκουράζονται. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί αλλιώς η Euroleague σε αφήνει έξω. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι, το ίδιο ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο στη Euroleague.

Για τους τραυματίες: «Με τον Πανιώνιο πιστεύω θα παίξει και ο Φουρνιέ και ο Ουόκαπ. Σήμερα το πρωί έκαναν καλή ατομική. Δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι σίγουρα. Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι άλλοι παίκτες που έπαιζαν πολύ».

Για το ματς με την Εφές: «Μετά από ένα παιχνίδι δεν μου αρέσει να κρατάω ό,τι με συμφέρει και να πετάω ό,τι δεν με συμφέρει. Κάθε παιχνίδι χρήζει ανάλυσης για το τι η ομάδα εκτέλεσε καλά και τι όχι. Να μην γίνομαι κουραστικός, οι ομάδες είναι πολύ στη διεργασία να “χτίσουν” συνήθεις, να έχουν ρουτίνες, να παίζουν συστηματικά καλά. Καμία δεν το καταφέρνει, είμαι σίγουρος, αν δείτε τα αποτελέσματα θα το καταλάβετε. Δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί το Ευρωμπάσκετ ήταν αργά και ξαφνικά όλοι οι προπονητές στη Euroleague πρέπει να δείξουν ένα έργο που είναι ανέφικτο να φανεί, θέλει κάποιο χρόνο. Ακόμη κι αν κερδίζαμε χθες στη μια κατοχή το ίδιο θα έλεγα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και πρέπει να την ξεπεράσουμε».