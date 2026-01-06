Ο Ολυμπιακός λύγισε στο φινάλε στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, γνωρίζοντας την ήττα με 88-80 από την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, σε ένα ματς που αγωνίστηκε με αρκετές απουσίες.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, στάθηκε στην καλή προσπάθεια της ομάδας του στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο υπογράμμισε πως το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για αυτό το ιδιαιτέρως σημαντικό ματς.

Αναλυτικώς όσα δήλωσε ο Έλληνας κόουτς:

«Δεν ήμασταν σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα, πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα.

Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ. Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα, με φόργουορντς, και η Φενέρμπαχτσε μάς χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.

Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα, η προσπάθειά μας δεν ήταν αρκετή για να πάρουμε τη νίκη».