Σε μία δυναμική κίνηση φαίνεται πως προχωρά ο Ολυμπιακός, καθώς –σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Baseline Insiders– βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο 25χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ είναι σε προχωρημένες επαφές με τους «ερυθρόλευκους» για διετές συμβόλαιο, με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να φτάνει τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αν ολοκληρωθεί, πρόκειται για μια κίνηση με μεγάλο «βάρος», καθώς ο Μπάτλερ έχει περάσει από το ΝΒΑ (Τζαζ, Θάντερ, Oουίζαρντς, Σίξερς) και θεωρείται παίκτης με δημιουργικές και εκτελεστικές ικανότητες, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ρόστερ του Ολυμπιακού και δη στην περιφερειακή γραμμή των Πειραιωτών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι την περίπτωση του Μπάτλερ στοχεύουν κι άλλες ομάδες της Euroleague, όπως η Παρτιζάν.

Πηγή: ΑΠΕ