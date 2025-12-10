Στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού ανήκει κι επίσημα πλέον ο Μόντε Μόρις, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά.Οι ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος έρχεται να καλύψει μία από τις δύο κομβικές ανάγκες στην περιφερειακή γραμμή. Ο έμπειρος άσος αγωνιζόταν από το 2017 στο ΝΒΑ, έχοντας φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς. Με την Ιντιάνα την εφετινή σεζόν μέτρησε έξι συμμετοχές πριν αποδεσμευθεί και πιάσει εν τέλει… λιμάνι για να τεθεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)