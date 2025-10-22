Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Το «φλερτ» του Ολυμπιακού με τον Τζάρεντ Μπάτλερ, όπως όλα δείχνουν, δεν θα καταλήξει σε… γάμο.

Ως γνωστόν οι Πειραιώτες ήρθαν σε κατ’ αρχήν στη συμφωνία με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ, βλέποντας τον Κίναν Έβανς να παραμένει στα… πιτς, σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν στα γκαρντ.

Εντούτοις 25χρονος άσος φαίνεται ότι απομακρύνεται από τους «ερυθρόλευκους», με τον Ερυθρό Αστέρα να προβάλει πλέον το φαβορί στη μάχη για την απόκτησή τους.

Ο Μπάτλερ φαίνεται ότι θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, εν συγκρίσει με αυτόν που θα είχε στην ομάδα του Πειραιά, η οποία έχει τρεις χειριστές και μία γεμάτη περιφέρεια.

Δεδομένου λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις στον παίκτη, αναφορικά με τον χρόνο που θα έχει στην ομάδα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο παίκτης δεν θα γίνει κάτοικος ΣΕΦ.

Έτσι, όπως προαναφέραμε, φαβορί στη μάχη για την απόκτησή του φέρεται να έχει γίνει ο Ερυθρός Αστέρας, με τον παίκτη να προβάρει τα «ερυθρόλευκα», όχι όμως αυτά των Πειραιωτών, αλλά εκείνα των Σέρβων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάτλερ έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.