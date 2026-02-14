Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Αμύντα με 92-57 και συνέχισε αλώβητος τις υποχρεώσεις του στο Πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, ισοβαθμώντας στην 3η θέση με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και κέρδισε με ευκολία το σύνολο του Γιώργου Βελτσίστα, στο ντεμπούτο του μάλιστα στον πάγκο της ομάδας του Υμηττού, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 19ης Αγωνιστικής στο Πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Κορυφαία για τις νικήτριες η Σιέρα Τζόνσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αγγελική Νικολοπούλου, με 11 ασίστ, 8 ριμπάουντ και 5 πόντους.

Για τον Αμύντα, που έπεσε στο 2-15, ξεχώρισε η Κίλντεϊ με 15 πόντους, ενώ από κοντά σε απόδοση ήταν οι Νάτσκου και η Μόρτενσεν, με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-28, 73-42, 92-57

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Γιακούμπκοβα 13(1), Νικολοπούλου 5, Καρλάφτη 16(4), Κριβάσεβιτς 14, Δίελα 4, Μπενέκη 5(1), Κολλάτου 13(3), Τζόνσον 18(1), Ράμπερ 4, Ντάλα.

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 15(1), Μαργώνη 3(1), Κοντογιάννη, Καπουρίτη, Κατσαμούρη 2, Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 9(1). Μάγκλαρη, Χάντερ 3(1), Μόρτενσεν 12(2), Νάτσκου 13(1).

Η εικόνα της 19ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών:

Σάββατο 14/2

Ολυμπιακός-Αμύντας 92-57

Κυριακή 15/2

Γ. Γεννηματάς 13:00 Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός Τσαχάκης-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Χρ. (Γερός)

ΕΑΚ Βόλου 13:00 Ανόρθωση Βόλου-Ιωνία Δέλλας-Αθανασιάδης-Κάννης (Γκούτας)

Επταπυργίου 13:30 Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα WBC Παζώλης-Παπαγιώτης-Γεωργούλης (Μοσχοτόγλου)

Π. Γιαννακόπουλος 14:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Βαγγάλης-Αναστασόπουλος-Παπαδάκη (Σαμαρτζή)

H βαθμολογία

Αθηναϊκός 33 -17αγ.

Παναθηναϊκός 31

Ολυμπιακός 31 -17αγ.

Πανσερραϊκός 26 -17αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 26 -17αγ.

Πρωτέας Βούλας 25 -17αγ.

Παναθλητικός 23

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 21

ΠΑΟΚ 21

Αμύντας 19 -17αγ.

Ανόρθωση Βόλου 17