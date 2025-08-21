Στην αγωνιστική περίοδο 2025-26 «μπήκε» και επίσημα, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη (21/8) το πρωί, οι παίκτριες της ομάδας του Πειραιά έδωσαν το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ξεκίνησαν τη σκληρή δουλειά για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας πραγματοποίησαν την πρώτη συγκέντρωση της σεζόν στο ΣΕΦ και χωρισμένες σε δύο γκρουπ, πέρασαν από εργομετρικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί, ότι από την «πρώτη» του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, για τη νέα αγωνιστική χρονιά, απουσίασαν οι Ντάνιελ Ράμπερ, Νόζια Γούλφολκ, Ιβάνα Γιακούμπτσοβα, Σιέρα Τζόνσον και Πανωραία Ντάλα.

Τη Δευτέρα (25/8), οι παίκτριες του Ολυμπιακού θα… πατήσουν παρκέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με διπλή προπόνηση, θα αρχίσουν την προετοιμασία τους για τη σεζόν 2025-26.