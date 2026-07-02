Στα χέρια του Εβάν Φουρνιέ κατέληξε το βραβείο του πολυτιμότερο παίκτη (MVP) της GBL για τη σεζόν 2025-26, καθώς πρώτευσε στις ψηφοφορίες των προπονητών και αρχηγών των ομάδων, των εκπροσώπων των ΜΜΕ και του φίλαθλου κοινού.

Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού είχε καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του Πειραιά, κι έτσι κατέκτησε με το σπαθί του το εν λόγω βραβείο.

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