O Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, που έχει διάρκεια έως το 2029.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο 18χρονος γκαρντ θα είναι ο 8ος Έλληνας στο ρόστερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, μετά τους Τόμας Γουόκαπ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρο Νετζήπογλου, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο νεαρός άσος αποτελεί προϊόν τω ακαδημιών της ομάδας του Πειραιά, παίρνοντας το «βάπτισμα του πυρός» στην Stoiximan GBL, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (17/11/2024), για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση:

«Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα! Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών».