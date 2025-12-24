Δύο ημέρες πριν τον αγώνα τους με τη Βίρτους στη Μπολόνια οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού άκουσαν τα πιο όμορφα κάλαντα.

Πιο συγκεκριμένα πριν την έναρξη της σημερινής προπόνησης, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”!

Αφού τηρήθηκε η παράδοση με τα κάλαντα, οι παίκτες του Ολυμπιακού μοίρασαν δώρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει τον λόγο εκ μέρους της ομάδας, δηλώνοντας: «Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς, πιο πολύ από αυτό που φαντάζεστε»!