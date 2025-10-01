Η ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του.