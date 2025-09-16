Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού «εξαφανίζουν» τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων της ομάδας τους στην EuroLeague, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει σήμερα sold out για το ντέρμπι των «αιωνίων», που είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαρτίου του 2026, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

H σχετική ανακοίνωση:

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».