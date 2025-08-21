Με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο να έχουν υποχρεώσεις με την εθνική Σερβίας και την εθνική Ελλάδας αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν σέντερ για να βοηθά στην προετοιμασία, η οποία αρχίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 27 Αυγούστου. Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8), στην προετοιμασία θα μετέχει ο πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου Καλίφα Κουμάτζε.

«Ο Αφρικανός σέντερ, Καλίφα Κουμάτζε, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας», τονίζει η ομάδα του Πειραιά στη ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν όψει της νέας σεζόν.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχτούν στο ΣΕΦ τον Προμηθέα Πατρών στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα μεταβεί εν συνεχεία στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με πρώτη αντίπαλο τη Μονακό στις 13 Σεπτεμβρίου και δεύτερη την Παρί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Για να ταξιδέψει εν συνεχεία στην Κρήτη, όπου στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament θα βρει απέναντί του την Αρμάνι Μιλάνο στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αγωνιστεί στον τελικό ή στον «μικρό» τελικό στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας του Ολυμπιακού:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (“κεκλεισμένων των θυρών”)

Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός