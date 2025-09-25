Ο Κριστ Καλίφα Κουμάτζε αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο θηριώδης σέντερ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας για να βοηθήσει λόγω των απουσιών των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τους ανθρώπους του συλλόγου να τον αποχαιρετούν σήμερα.