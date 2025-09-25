Ο Κριστ Καλίφα Κουμάτζε αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.
Ο θηριώδης σέντερ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας για να βοηθήσει λόγω των απουσιών των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τους ανθρώπους του συλλόγου να τον αποχαιρετούν σήμερα.
Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09), και δεν θα ανανεωθεί.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. #OlympiacosBC pic.twitter.com/oHiIOY7dXo
