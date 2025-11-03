Αφού πρώτα «έπιασε» την καλύτερη επίδοση στην ευστοχία σουτ δύο πόντων στην ιστορία του Ολυμπιακού, με 10/10, απέναντι στον Ηρακλή χθες (2/11), ο Ντόντα Χολ, αναδείχτηκε και MVP της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών σημείωσε 23 πόντους με 10/10 δίποντα και 3/3 βολές, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε μια ασίστ, έκανε ένα κόψιμο και ένα κλέψιμο σε 22:10’’ συμμετοχής. Συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Ντόντα Χολ αναδεικνύεται για πρώτη φορά πολυτιμότερος παίκτης στην GBL.

