Στην «Fernando Buesa Arena» δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενείται από την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να φύγει με το ροζ φύλλο από την έδρα των Βάσκων, προκειμένου να αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο την περιπέτειά της στην εφετινή διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην Ισπανία για τη συνέχεια της «διαβολοβδομάδας», αφού την Πέμπτη θα δοκιμαστεί στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, νικώντας άνετα την Καρδίτσα με 89-56 στα ημιτελικά και με 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό του Σαββάτου 27/9.

Τα δεκάλεπτα: 18-27

Η δωδεκάδα της Μπασκόνια: Χάουαρντ, Νόουελ, Βιγιάρ, Ντιαλό, Σεντεκέρσκις, Λουβαβού-Καμπαρό, Σπανιόλο, Φόρεστ, Ντιόπ, Φρις, Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουοκαπ, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζενκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φούρνιε, Χολ, Μιλουτινοφ Αντετοκούμπο.