Ως πρωταθλητές θέλουν να ξεκινήσουν τη φετινή σεζόν της EuroLeague οι ερυθρόλευκοι στο σημερινό (24/9, 21:30) παιχνίδι που φιλοξενούνται κόντρα στη Μπασκόνια στη «Fernando Buesa Arena».

Ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του μετά τη περυσινή του κατάκτηση. Πράξη πρώτη απέναντι στη Μπασκόνια (21:30, Novasports Prime), με Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει πάρει μαζί του 13 παίκτες. Εκτός θα παραμείνουν οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελέ, ενώ θα δούμε κανονικά τον Μιλουτίνοφ. Ο προπονητής των Πειραιωτών πρέπει να ανταπεξέλθει κόντρα σε γρήγορο τρανζίσιον και επίθεση κυρίως με πρόσωπο στο καλάθι.

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