Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μπεσίκτας, για την 8η αγωνιστική της Euroleague στo «Turkcell Basketball Development Center».

Από τη μία οι γηπεδούχοι, βρίσκονται με ρεκόρ 3-4 στην 14η θέση της βαθμολογίας, ενώ προέρχονται από την ήττα με 88-80 στο ντέρμπι της πόλης με την Εφές. Στον αντίποδα, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση με ρεκόρ 5-2 και έχουν ως στόχο τη νίκη, που θα τους επιτρέψει να ανέβουν στο 6-2 και να παραμείνουν στην ίδια θέση με τη Βαλένθια και τη Φενέρ.

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