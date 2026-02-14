Μετά το έντονο ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς στο Χ, τη σκυτάλη πήρε ο συμπαίκτης του στη Μονακό, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ επέλεξε πιο ήπιους τόνους, διοργανώνοντας διαδικτυακή συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων και ανταποκρινόμενος σε εκατοντάδες ερωτήματα. Ανάμεσα στα θέματα που κλήθηκε να σχολιάσει ήταν ο Ολυμπιακός, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σε ερώτηση για το ποια ατομική εμφάνιση κόντρα στην ομάδα του στην EuroLeague τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, επέλεξε την περσινή του Ναν στο Πριγκιπάτο, όταν ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε πετύχει 37 πόντους, μένοντας στο παρκέ για 39’15”.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr