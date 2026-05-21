Λίγο πριν από την έναρξη του Final Four της Euroleague (22-24/5) και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρ, έκανε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη «μονομαχία» της ομάδας του με τους ερυθρόλευκους, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως «σκυλομαχία».

Ο 24χρονος γκαρντ, σημείωσε ότι προσαρμόζεται επιτυχώς στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, απολαμβάνοντας τον ανταγωνισμό παρά τις αυξομειώσεις στην απόδοση της ομάδας του. Συγκρίνοντας την Euroleague με το NBA, εστίασε στις διαφορές που εντοπίζονται στις άμυνες, τις μικρότερες αποστάσεις (spacing), τη σωματική σκληράδα και τη μεγάλη προσήλωση στην τακτική λεπτομέρεια.

