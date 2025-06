Για προχωρημένες επαφές του Τάιλερ Ντόρσεϊ με την Παρτιζάν κάνει λόγο σε δημοσίευμά του το «Buzz Sport».

Πιο συγκεκριμένα, η γερμανική ιστοσελίδα, στο ρεπορτάζ της, αναφέρει ότι ο Ελληνοαμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού έχει επαφές με την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ψάχνει παίκτες για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής.

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι, ο παίκτης μπορεί να αποχωρήσει από τους Πρωταθλητές Ελλάδας μόνο με την καταβολή buy-out από την Παρτίζαν, καθώς έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έως το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ντόρσεϊ δεν ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή του.

Εντούτοις, στους τελικούς της Greek Basketball League απέναντι στον Παναθηναϊκό ο 29χρονος γκαρντ έκανε το «step up» και έχοντας 15.3 πόντους κατά μέσο όρο, συνέβαλε τα μέγιστα, στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος από την ομάδα του Πειραιά.

Tyler Dorsey is in advanced talks with Partizan, we can confirm what was firstly reported by @FlouterNET ✍️

He is expected to leave Olympiacos BC despite having contract until 2026. #olympiacosbc #olybc #paobc #paobcaktor #kkpartizan #kkcz #Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/nR6Vi1ODQB

