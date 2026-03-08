Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη GBL, επικρατώντας το μεσημέρι της Κυριακής (8/3) με 100-73 του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 19-0 (10-0 εντός και 9-0 εκτός έδρας), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στερείται τις υπηρεσίες των Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις και Σάσα Βεζένκοβ, ενώ επέλεξε να ξεκουράσει και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ. Εκτός ελληνικού ρόστερ έμειναν επίσης οι Κόρι Τζόσεφ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

